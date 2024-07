Ornella Vanoni festeggia i novant'anni con un nuovo disco

Uscirà in autunno il prossimo disco di Ornella Vanoni che, alla soglia dei 90 anni, (li compirà il 22 settembre), ha firmato un accordo discografico con BMG.

"Dopo la registrazione di "Calma Rivoluzionaria" con Samuele Bersani - ha spiegato il managing director BMG Dino Stewart - pensavo che con Ornella sarebbe rimasta 'solamente' un'amicizia speciale e invece qualche mese fa è riuscita a sorprenderci dicendo che voleva fare un disco diverso da ogni suo lavoro precedente. Detto fatto: eccoci in un momento di relax dopo la session in studio di registrazione a firmare un nuovo accordo discografico. Siamo tutti e tre molto felici!".

Così dopo la pubblicazione lo scorso dicembre di Calma Rivoluzionaria LIVE 2023 (BMG) , che riuniva alcuni dei suoi maggiori successi registrati live e i due inediti Calma Rivoluzionaria con Samuele Bersani e Camminando, è i tre concerti evento Senza Fine, Vanoni è tornata in studio per il nuovo progetto "che - spiegano dalla casa discografica - vedrà luce in autunno con tutto il supporto del team BMG".



