Anziana cieca minacciata e taglieggiata, 2 arresti a Milano

È stata la fine di un incubo, per un'anziana ipovedente che vive sola in una casa popolare, quando la Polizia ha arrestato l'uomo e la donna che stavano prendendo a calci la porta del suo appartamento per costringerla a dare loro dei soldi per l'ennesima volta.

I due presunti estorsioni, un uomo o di 44 anni e una donna di 45, una coppia che vive nello stesso quartiere, sono stati arrestati. È accaduto in via Mazzolari dove il vicino dell'anziana, un 40enne, ha dato l'allarme ieri mattina dopo aver ricevuto una telefonata disperata della donna di 89 anni: i due pretendevano soldi insultando l'anziana, vedova e senza figli e danneggiando la sua porta d'ingresso. Secondo quanto raccontato agli agenti le vessazioni sarebbero cominciate la scorsa estate, in modo pressante. In un anno l'anziana avrebbe dato loro circa 4mila euro.



