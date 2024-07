Aula Lombardia inizia sessione di bilancio, 'no a nuove tasse'

Nuovi investimenti in sanità per 75 milioni, con anche 250 milioni di incremento del fondo sanitario parte corrente per il 2024; 8,5 milioni per la grave disabilità, 90 milioni sul triennio per progetti infrastrutturali, nessuna nuova tassa e "nessun aumento di tasse per i cittadini". È cominciata nel Consiglio regionale della Lombardia la discussione e l'esame del Rendiconto generale 2023 della Regione e dell'Assestamento di Bilancio 2024-2026. Sono stati presentati complessivamente 3.313 emendamenti e 242 ordini del giorno.

"L'assestamento - sottolinea il presidente della Commissione Bilancio Davide Caparini (Lega) - viene effettuato rispettando il principio della invarianza della pressione fiscale. Nessuna nuova tassa e nemmeno un aumento delle tasse ma nuovi investimenti in sanità per 75 milioni, oltre a 8,5 milioni da destinare al sociale e specificamente alla voce della grave disabilità. Da sottolineare anche le ulteriori risorse che verranno stanziate per il contrasto al dissesto idrogeologico".





