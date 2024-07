Fiera Milano corre in Borsa, analisti vedono conti in crescita

Fiera Milano corre in Borsa in vista dei risultati del primo semestre che saranno resi noti il 29 luglio. Gli analisti vedono una performance in "forte crescita".

Gli analisti di Mediobanca, che confermano la raccomandazione Buy sul titolo con un target price di 4,3 euro, si aspettano una performance forte sul "semestre con +5% sui ricavi e +16% Ebitda". Fiera Milano è posizionata sulla parte "alta della guidance 2024 in termini di margine operativo lordo".

Equita alza il target price da 4,3 a 4,7 euro (+9%) riconoscendo un "potenziale di crescita del titolo di Fiera Milano del +14% per i prossimi mesi", pur mantenendo per ora ferma la raccomandazione Hold. Gli analisti si aspettano un solido secondo trimestre che "confermi il momentum positivo sia del business fieristico che di quello congressuale" e ritengono che la parte alta della guidance del margine operativo lordo diventa pienamente visibile. Per questa ragione alzano le stime di fatturato 2024 del 2% a 258 milioni, l'Ebitda del +5% a 74,4 milioni.

Il titolo di Fiera Milano a Piazza Affari sale del 3,2% a 4,2 euro.



