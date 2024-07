Bicamerale autonomia in Lombardia. A.Fontana, 'pronti da tempo'

Ha fatto tappa in Lombardia la commissione bicamerale per le Questioni Regionali per proseguire le indagini conoscitive sui Lep dopo l'approvazione della legge sull'autonomia. Il senatore di Forza Italia e presidente della commissione, Francesco Silvestro, ha ricevuto prima il governatore Attilio Fontana e poi, tra gli altri, l'assessora del Comune di Milano ai Servizi Civici Gaia Romani.

"Io non posso far altro che ricostruire i tanti incontri e le tante interlocuzioni avute - ha detto Fontana - e i documenti che erano stati sottoscritti, anche una serie di lettere scambiate con il ministro Boccia con cui stavamo entrando nello specifico delle competenze. Lo stesso con l'ex ministro Gelmini.

Una serie di attività che erano assolutamente rivolte alla definizione dei dettagli per avere l'autonomia. Noi siamo pronti da lunga pezza, abbiamo già fatto tutto quello che è necessario e adesso aspetteremo che con il governo si stabiliscano le modalità operative".

I Lep "non sono una preoccupazione, sono un dato di fatto che stanno realizzando. Su alcune materie, come la sanità, ci sono già. Su altre sono quasi completati, come l'ambiente. Su altre ancora sono ancora un po' indietro - ha aggiunto - dovremo aspettare che vengano completati. Ma non è un problema. Noi siamo pronti da tempo, dai tempi del ministro Stefani, del ministro Boccia e dai tempi della ministra Gelmini. Non abbiamo nessun tipo di problema. Abbiamo bisogno di trovare un interlocutore che ci dia il via libera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA