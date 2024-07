Fugge alla Polizia che lo ferma con arma illegale, arrestato

Alla vista di una pattuglia della Volante è scappato, liberandosi di qualcosa. E' stato comunque preso e l'oggetto di cui aveva cercato di sbarazzarsi si è rivelato essere una pistola Beretta calibro 6,35 detenuta illegamente. Con sè aveva un caricatore con un colpo.

Così è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato a Milano, in via Costantino Baroni, un albanese di 34 anni.

Su di lui gravava un provvedimento di esplusione emesso nel 2021 dal Tribunale di Varese come alternativo alla detenzione e non rispettato. E' stato quindi arrestato anche per questo, oltre che per il possesso dell'arma.



