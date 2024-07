A Joyce Carol Oates il Raymond Chandler Award

Joyce Carol Oates riceverà il Raymond Chandler Award al Noir in festival di Milano il 5 dicembre 2024 È un grande privilegio per il Noir in festival celebrare quest'anno, con il premio alla carriera intitolato a Raymond Chandler, Joyce Carol Oates, la più grande scrittrice americana vivente, autrice di alcune delle opere più significative del nostro tempo, quasi tutte con al centro un'inesorabile e lucida indagine sulle mille incarnazioni del Male, che attraversa l'individuo come la società.

Il festival, in programma a Milano dal 2 al 7 dicembre prossimo, annuncia quindi, in collaborazione con La Milanesiana ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi e in accordo con La nave di Teseo, la prima protagonista d'eccezione della 34° edizione. Joyce Carol Oates sarà a Milano ospite del Noir in festival nelle giornate del 5 e del 6 dicembre e riceverà il Raymond Chandler Award il 5 dicembre al Teatro Franco Parenti presentata da Antonio Monda.

Joyce Carol Oates è nata a Lockport, nello stato di New York.

Dopo aver vissuto tra Stati Uniti e Canada, dal 1978 vive nel New Jersey. Ogni anno è in tra i forti candidati del Nobel e più volte finalista al Premio Pulitzer per le sue oltre settecento storie tra romanzi, racconti, memoir, opere teatrali, narrativa per ragazzi, saggi e poesie, opere che hanno ricevuto numerosi importanti riconoscimenti, tra cui ricordiamo: la National Medal of Humanities, il National Book Critics Circle Ivan Sandrof Lifetime Achievement Award, il National Book Award e il PEN/Malamud.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA