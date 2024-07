Maxi schermo 'illegale' per Italia-Spagna e rissa, chiuso un bar

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha decretato la sospensione per 15 giorni del bar "Colorado Cafè", in via Fratelli Cervi a San Giuliano Milanese (Milano).

I carabinieri della Tenenza di San Giuliano Milanese hanno notificato la sospensione alla titolare dell'esercizio pubblico in quanto, il 20 giugno, nel piazzale adiacente al bar, senza richiedere le autorizzazioni previste, era stato allestito un maxischermo dove era stato proiettata Italia-Spagna, la seconda partita degli Azzurri ai campionati europei di calcio.

Dopo l'incontro c'erano stati scontri tra due gruppi di persone, alcune dei quali in possesso di armi da taglio. Erano intervenuti i militari di San Giuliano con altri equipaggi della compagnia di San Donato Milanese.

Un giovane era stato trasportato in ospedale riportando una prognosi di sette giorni.



