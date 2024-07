Milano-Bicocca dedica aula a Sofia Castelli uccisa dal fidanzato

A un anno dalla scomparsa, l'Università di Milano-Bicocca intitola una delle sue aule a Sofia Castelli, la studentessa dell'ateneo accoltellata lo scorso luglio dal fidanzato nella sua casa di Cologno Monzese, nel milanese.

La cerimonia avverrà mercoledì 24 luglio alle 10:30 e a svelare la targa commemorativa sarà la rettrice Giovanna Iannantuoni. Interverrà anche Sonia Stefanizzi, direttrice del dipartimento di Sociologia e ricerca sociale.

"L'Università di Milano-Bicocca è da sempre impegnata nella promozione e nella sensibilizzazione sul tema dell'eliminazione della violenza contro le donne - si legge in una nota dell'Ateneo -. L'iniziativa intende rendere imperituro il ricordo di Sofia Castelli, sottolineando come l'Università sia il luogo da cui deve partire quella rivoluzione culturale necessaria per prevenire e combattere ogni forma di violenza".





