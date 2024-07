Blackout al Palagiustizia, 7 persone bloccate in ascensore per un'ora

Il palazzo di Giustizia di Milano è rimasto completamente senza corrente nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 15. Sette persone sono rimaste bloccate in uno degli ascensori al secondo piano per quasi un'ora. Una donna è stata colpita da un attacco di panico. Bloccati anche tutti gli altri ascensori dell'edificio. Quando è tornata la corrente, sono riusciti a liberarsi: stanno tutti bene. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno aperto la porta dell'ascensore in modo che amici e colleghi potessero allungare bottigliette d'acqua a chi si trovava all'interno.



