A Statale di Milano oltre 12 milioni per edilizia universitaria

Il ministero dell'Università e della Ricerca ha assegnato oltre 12 milioni di euro (12.720.000) all'Università Statale di Milano per l'edilizia universitaria.

I progetti a cui sono destinati riguardano, come spiega l'ateneo, l'adeguamento impiantistico e la riqualificazione energetica dell'intero complesso edilizio della sede storica dell'università, in via Festa del Perdono 3 e 7, con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e rifunzionalizzare gli spazi esistenti. Prevista la riqualificazione funzionale e la ristrutturazione di un immobile del Policlinico in via Francesco Sforza 38. Il progetto prevede la realizzazione di aule e sale studio individuali, aule seminariali e uffici dedicati ai servizi per il diritto allo studio. Inoltre, verrà effettuato il recupero di spazi pedonali intorno all'edificio e la riqualificazione delle aree verdi. C'è poi la ristrutturazione del Centro universitario di via Valvassori Peroni 21. Tra le nuove realizzazioni, un archivio librario compattabile per la raccolta dei fondi librari delle Biblioteche di medicina e di Scienze del Farmaco. Infine la ristrutturazione della costruzione di servizio annessa a Palazzo Feltrinelli a Gargnano (BS), immobile di carattere storico-artistico costruito alla fine del 1800 e ad oggi patrimonio dell'ateneo quale lascito della famiglia Feltrinelli, sede dei Corsi di lingua e cultura italiana e dei Corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti di italiano per stranieri.

"In questi sei anni abbiamo lavorato nell'ottica della riqualificazione energetica degli immobili, mettendo in campo progetti che si innestano sia nel territorio cittadino che nelle nostre sedi, e cercando di rispondere in maniera efficace anche alle richieste di spazi dei nostri ragazzi", ha commentato il Rettore della Statale Elio Franzini.

"Abbiamo lavorato, e continueremo a farlo nei prossimi anni, sia per aumentare i servizi dedicati al diritto allo studio, sia per migliorare, potenziare ed efficientare quanto già esistente", ha concluso Marina Brambilla, prorettrice ai servizi per la didattica e agli studenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA