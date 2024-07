Siae, Lombardia regina degli eventi, Gp di Monza primo in Italia

Numeri da capogiro per gli eventi in Lombardia. Con 14 appuntamenti nella top 20 dei più seguiti in tutta Italia, la regione riesce ad attrarre le occasioni più importanti (e remunerative) dello stivale. È ciò che emerge dal Rapporto Siae 2023, nel quale vengono riportati sia i dati relativi agli eventi locali che a quelli nazionali.

I numeri più alti di partecipanti sono quelli del Gp di Monza, primo in Italia per spettatori: il 3 settembre ha accolto quasi 120mila fan, il giorno prima più di 95mila, l'1 esattamente 83.981. Un totale di 299mila presenze nelle tre date. Aggiudicato il secondo posto dall'Esposizione delle due ruote (Eicma), con 107mila biglietti strappati l'11 novembre e 79.588 il 12.

Bene anche i concerti, che complessivamente raggiungono i 276 milioni di incassi da 5,7 milioni di biglietti (costo medio di 48,33 euro, 10,65 sopra la media nazionale). Sesto posto in Italia per Marracash all'Ippodromo (83.981 spettatori), decimo per Travis Scott (80.901). E dodicesimo e sedicesimo per The Weeknd nelle date del 27 e 26 luglio (79.847 e 78.860).

Tanti poi gli appuntamenti calcistici che hanno fatto esplodere il Meazza. I tifosi per il derby Inter-Milan si mantengono tra i 78.765 e gli 83mila. Sono invece stati 78.342 per Milan-Psg il 7 novembre e 77.854 in quello contro il Borussia Dortmund del 28 novembre. In generale, il calcio fa 216 milioni di spesa per quasi 6,8 di biglietti: in media per un match si paga 31,78 euro, 10,48 sopra il resto d'Italia.

A seguire, tra le tipologie di evento con più guadagni dagli ingressi ci sono discoteche e sale da ballo (110 milioni di euro su 7,5 di biglietti), intrattenimenti musicali (70,5 milioni di euro e 3,8 di partecipanti) e le mostre (57 milioni di incassi su 4,5 milioni di ticket).



