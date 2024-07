Picchia e maltratta il padre invalido al 100%, arrestato

Un ventiseienne bergamasco è stato arrestato dai carabinieri di Ponte San Pietro (Bergamo) perché accusato di aver ripetutamente maltrattato e minacciato il padre che vive con lui a Montello e che è invalido al 100%: i pestaggi e le minacce accompagnavano le richieste di denaro per l'acquisto di cocaina, droga della quale il giovane è dipendente.

A dare l'allarme ai carabinieri è stata la badante dell'anziano, intimorita dalla situazione di grave tensione all'interno dell'abitazione. All'arrivo dei carabinieri il giovane, ubriaco, aveva danneggiato un televisore che stava per lanciare addosso al padre. A quel punto i militari dell'Arma hanno tentato di calmarlo, ma anche loro sono stati denunciati.

Il giovane è stato quindi arrestato per maltrattamenti in famiglia e deferito in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale: è stato trasferito nel carcere di Bergamo.



