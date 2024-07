Caldo a Milano, turista si sente male sulle terrazze del Duomo

Le alte temperature e l'esposizione all'aperto sulle terrazze del Duomo di Milano hanno causato, oggi, un lieve malore a una turista. In suo aiuto sono intervenuti il 118 e i Vigili del fuoco, che hanno coadiuvato i soccorritori facendola scendere con il montacarichi della cattedrale adibito proprio agli interventi del personale.

E' accaduto in tarda mattinata, quando è scattato l'allarme lanciato dai parenti che erano con lei in visita: la donna, di 59 anni, originaria della Repubblica Dominicana, è stata raggiunta dai medici del 118 e poi dai pompieri del nucleo speleo-alpino-fluviale del Comando di Milano. Una volta in strada è stata trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano. Le sue condizioni non sarebbero gravi.



