Spara un colpo dal finestrino di un furgone a Milano, denunciato

Spara un colpo con un scacciacani dal finestrino di un furgone in una via della periferia di Milano senza motivo, denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e accensioni ed esplosioni pericolose.

E' accaduto ieri sera poco prima della mezzanotte. I Carabinieri, su indicazione di un cittadino, sono intervenuti in via Rombon, in quanto un 47enne ecuadoriano con precedenti di polizia, dal finestrino lato passeggero di un furgone parcheggiato, aveva estratto una pistola esplodendo un colpo. I militari hanno fermato il sudamericano, sequestrando l'arma, risultata successivamente una scacciacani, con colpo in canna e caricatore completo di 8 cartucce, nonché quattro bossoli trovati a terra del medesimo calibro.

Per l'uomo è scattata la denuncia.



