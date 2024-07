Turista 18enne molestata in ostello, arrestato un coetaneo

Un ragazzo italiano di 18 anni è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di una coetanea finlandese incontrata in un ostello in zona Lambrate a Milano.

I due, che non si conoscevano, dormivano entrambi nella stessa camerata della struttura, insieme anche a due amici della giovane. Nel cuore della notte, a quanto denunciato dalla vittima, lui l'avrebbe aggredita nel suo letto mentre dormiva ma la ragazza urlando, è riuscita a dare l'allarme facendo intervenire gli amici.

La 18enne è stata visitata alla clinica Mangiagalli di Milano e il ragazzo è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato.

Il pm di turno Carlo Scalas ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere.



