Pd Lombardia presenta cinque pdl per 'uno sport più inclusivo'

Il gruppo regionale del Pd lombardo ha presentato oggi cinque progetti di leggi che si occupano di sport "nel nome dell'inclusione, del movimento adattato alle esigenze delle persone anziane e con patologie croniche, ma anche di piano dello sport per mettere in relazione società, scuole e comuni in ogni ambito territoriale", di insegnamento della cultura sportiva e del riconoscimento del valore educativo del movimento da inserire nello Statuto di autonomia della Lombardia.

"La formula è la stessa del riconoscimento ufficiale dello sport in Costituzione che abbiamo caldeggiato e ottenuto a settembre scorso e viene ripresa nella vostra legge da inserire nello Statuto: la Regione Lombardia, così come la Repubblica, 'riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme', come recita il testo", ha affermato il deputato Pd Mauro Berruto, già commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche i consiglieri regionali Pierfrancesco Majorino e Paola Bocci.

"Vogliamo allargare la platea di persone che pratica sport nella nostra Regione e lo vogliamo fare perché siamo convinti che praticare sport sia uno strumento di felicità, di aggregazione, di inclusione e di salute" ha aggiunto il consigliere regionale Pd Jacopo Scandella, sottolineando che "l'aspetto più incredibile è che in Lombardia, dove 2 milioni di persone praticano attività sportiva, non abbiamo da anni un assessore regionale allo Sport ma soltanto delle deleghe a sottosegretari, come se fosse una questione secondaria".

Secondo Scandella serve "l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle palestre e negli impianti sportivi" e poi "un grosso investimento sull'impiantistica sportiva che vede in Lombardia impianti con un'età media superiore ai sessant'anni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA