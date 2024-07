Frane e alberi abbattuti per il maltempo nelle valli bergamasche

Un violento temporale si è abbattuto questa mattina sulle valli bergamasche: diversi alberi caduti nelle località Lenna, Oneta, Gromo e Ornica, mentre a San Giovanni Bianco una frana è caduta sulla provinciale in località Roncaglia. Una fitta coltre di grandine è rimasta sulle strade di diversi paesi. Dalle 7 si sono registrati un vento fortissimo, pioggia torrenziale e appunto grandine. Non si segnalano al momento particolari danni, anche se i vigili del fuoco del comando provinciale stanno intervenendo in diverse località. Non risultano feriti.



