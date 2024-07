Oltre un chilo di droga in auto e nel box, arrestato a Milano

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno arrestato uno spacciatore che in auto e in casa aveva oltre un chilo di droga. E' accaduto lunedì quando, in via Londonio, i poliziotti hanno notato un uomo alla guida di una vettura che, dopo essersi fermato, è stato raggiunto da un giovane il quale, dopo esser a salito a bordo per qualche istante, è sceso subito e si è allontanato. Gli agenti hanno fermato il giovane, 25 anni, e gli hanno trovato 10 grammi di hashish.

Il conducente, 35 anni, seguito dai poliziotti, è stato fermato in piazza Lega Lombarda e trovato in possesso di una macchina per il confezionamento sottovuoto, 72 grammi di hashish, un bilancino di precisione e quattro grammi di marijuana, tutti in uno zaino nel bagagliaio; nell'auto sono stati trovati altri 71 grammi di hashish, 415 euro e 2 buste plastificate con cinque grammi e mezzo di hashish ciascuna e un grammo di cocaina. Nella perquisizione a casa e in un box di pertinenza dell'abitazione del 35enne a Pieve Emanuele (Milano), i poliziotti hanno sequestrato un panetto di hashish da 100 grammi, 24 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e altri 847 grammi di hashish.



