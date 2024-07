In Italia fabbisogno di idrogeno oltre 7 milioni tonnellate

Circa 7,5 milioni di tonnellate di idrogeno sostenibile per i settori industriali e per i trasporti pesanti, difficilmente elettrificabili, cui se ne aggiungerebbero altri 7,7 se si volesse anche soddisfare il fabbisogno civile di riscaldamento: a tanto ammonterebbe, secondo una stima realizzata dall'Energy&Strategy della School of management del Politecnico di Milano, il fabbisogno annuale in Italia, considerando i settori principali di possibile adozione e convertendo l'attuale utilizzo di altre fonti, come ad esempio il metano.

All'industria sarebbero destinati 5,4 milioni di tonnellate, di cui 4,1 a quella hard-to-abate, i restanti 2,1 ai trasporti pesanti. Una quantità che appare "irraggiungibile se si considerano gli obiettivi decisamente poco ambiziosi del Pniec al 2030", spiega l'analisi.

Per consentire la sola produzione annua di 7,5 milioni di tonnellate di idrogeno "richiesti per industria e trasporto pesante servirebbero 250 Gw aggiuntivi di rinnovabili, cioè circa 3 volte gli attuali obiettivi di fotovoltaico al 2030, 500 Gw se si includono i consumi termici del settore civile", afferma Vittorio Chiesa, direttore di E&S e tra gli estensori dell'Hydrogen Innovation Report 2024, presentato oggi al Politecnico insieme alle aziende partner della ricerca.



