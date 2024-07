Gli auguri dell'Olimpia Milano ad Armani: 'Eterna riconoscenza'

Con una lunga lettera, scritta anche a nome di tutta la tifoseria, l'Olimpia Milano di basket ha voluto fare gli auguri allo stilista Giorgio Armani, proprietario della squadra, che oggi compie 90 anni.

"Noi siamo quelli della pallacanestro, siamo quelli che la fanno soffrire dopo una sconfitta, che la fanno tremare quando vincono all'ultimo secondo, che la fanno gioire nei giorni migliori. Noi - si legge nella lettera postata dall'Olimpia sui social - siamo quelli che le devono eterna riconoscenza per quello che ha fatto, sta facendo e farà per la nostra squadra, per la città di Milano e in fondo per la pallacanestro tutta.

Noi siamo quelli che ricevono da lei supporto, sostegno morale, valori, senso di responsabilità".

Oggi, "in un giorno per lei così importante - scrive l'Olimpia - vorremmo trasmetterle tutta la nostra gratitudine e riconoscenza. Lo facciamo noi dell'Olimpia Milano, ma idealmente siamo sicuri di rappresentare tutta la tifoseria, tutti gli appassionati e tutta Milano".

Sempre sui social, l'Olimpia ha condiviso un video realizzato con dei giovani giocatori con la maglia della squadra che prima giocano in un campetto al Parco Sempione e poi, dalle guglie del Duomo, mandano un messaggio allo stilista: "Tanti auguri signor Armani, forza Olimpia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA