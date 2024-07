Maxi rissa fra ragazzini sventata dalla polizia nel Varesotto

Si erano dati appuntamento per un regolamento di conti, ma i poliziotti della Questura di Varese li hanno intercettati sventando la rissa. E' accaduto ieri sera ad Arcisate dove una cinquantina di ragazzi, per la maggior parte minorenni, era pronti al pestaggio. I partecipanti erano divisi in due distinte fazioni: una proveniente da Induno Olona l'altra dal piccolo comune di Arcisate.

Il costante monitoraggio della Questura varesina per prevenire il disagio giovanile (monitoraggio che avviene anche attraverso i canali social) ha permesso ai poliziotti di Volanti e Squadra Mobile di arrivare prima che la rissa avesse inizio.

In tutto sono 53 i ragazzi identificati, due minorenni sono stati denunciati perché trovati con un coltello (in un caso l'arma era nascosta dentro a un passamontagna) mentre per gli altri il Questore di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza sta valutando di emettere la misura di prevenzione del Daspo "fuori contesto" che prevede, anche per i minorenni ritenuti socialmente pericolosi, responsabili di azioni illecite, l'interdizione all'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA