Incendio, feriti 4 familiari ma morto un cagnolino

Quattro persone sono rimaste ferite e sono state salvate, martedì notte, a Milano, in un incendio in cui è morto uno dei due cani di famiglia.

E' accaduto poco dopo mezzanotte e mezza in via Niccolini 25, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere i presenti e per domare le fiamme, che non si sono estese alla palazzina, comunque evacuata a scopo prudenziale.

I feriti sono due adulti, trasportati dalle ambulanze in codice giallo, e i loro due ragazzi, trasportati in codice verde, tutti all'ospedale di Niguarda. Il cane, un un chihuahua, è morto. Il secondo animale domestico, un barboncino, si è salvato.



