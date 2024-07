Auto finisce contro il guard rail, morto un 21enne sulla Brebemi

Un automobilista di 21 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto lungo l'A35 Brebemi, all'altezza di Antegnate (Bergamo). Il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo contro il guardrail. Stava viaggiando in direzione Brescia.

Al momento non risultano coinvolte altre vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la polizia stradale di Chiari e i vigili del fuoco di Romano di Lombardia.

Gli agenti stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto in quanto i soccorritori hanno trovato il corpo in mezzo alla carreggiata dell'autostrada: è da chiarire se il 21enne sia stata sbalzato fuori dall'auto a causa dell'impatto, e poi forse travolto da altri veicoli, o se dopo lo schianto sia sceso dalla vettura e sia stato investito.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA