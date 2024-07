Una maratona oratoria degli avvocati contro i suicidi in carcere

Gli avvocati pavesi hanno organizzato oggi un presidio davanti al Tribunale, per richiamare l'attenzione dei cittadini sul dramma dei suicidi in carcere. In Italia sono 50 (secondo fonti sindacali) i detenuti che si sono uccisi negli istituti penitenziari dall'inizio dell'anno.

A Pavia, nel 2024 si sono contati tre suicidi: l'ultimo nei giorni scorsi, con un 19enne egiziano morto al Policlinico San Matteo dopo aver cercato di impiccarsi in cella. A Pasqua si era ucciso un detenuto di 42 anni e il 12 marzo era stato trovato impiccato in cella Jordan Tinti, trapper di 26 anni: sulla sua morte la Procura di Pavia ha aperto un'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo, che si aggiunge a quella sui maltrattamenti che il giovane avrebbe subìto in cella.

Sono 12 i suicidi in carcere a Pavia dal 2021 ad oggi. Una situazione che ha indotto la Camera Penale di Pavia a promuovere la manifestazione che si è svolta oggi all'ingresso del Tribunale: una "maratona oratoria" dal titolo 'Fermare i suicidi in carcere. Diamo voce a tutti coloro che non possono parlare.

Non c'è più tempo'.



