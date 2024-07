Rugby: nasce RWC35, per portare la coppa del mondo in Italia

Cinquanta ex rugbisti ed ex studenti dell'Università Luigi Bocconi, si fanno promotori del rugby e, in particolare, puntano a portare in Italia la Coppa del mondo di rugby, sia maschile sia femminile, nasce RWC35. E' una comunità aperta, spiega una nota, che "vuole porre le migliori condizioni per far sviluppare il movimento rugbistico italiano".

Il Consiglio Direttivo è composto da Daniele Bovolato (portavoce), Giovanni Cimmino (segretario generale), Alessandro La Rosa, Danilo Vettorel, Vincenzo Di Patre, Antonio Caggia, Cristian Ardu, Roberto Lenti, Mario Riboldi, Guido Chimienti, Enrico Maspes e Oreste Maspes. "Mettiamo a disposizione le nostre capacità, professionalità e conoscenze per creare un network di risorse manageriali e di influenze che contribuisca con costanza e applicazione, a sviluppare una grande comunità e a materializzare una visione che non è più solo in sogno ma una concreta possibilità" spiega Bovolato, ex presidente della società sportiva Mogliano Veneto Rugby.

"Le prossime edizioni del Rugby World Cup sono Australia nel 2027, Usa nel 2031 e rimane ancora disponibile la candidatura per il 2035 e oggi è il momento giusto pure per dribblare importanti nodi come la tematica degli stadi" aggiunge.

"L'Italia ha il potenziale, il tempo necessario e il dovere di candidarsi e ottenere di ospitare la Coppa del Mondo" conclude ricordando che "gli effetti positivi generati dalla Coppa del Mondo" si contano nei bilanci delle federazioni, nel numero di persone avvicinate al rugby e nella creazione di posti di lavoro.



