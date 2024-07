Nuova condanna per Alberto Genovese che scoppia in lacrime, un anno e 3 mesi

Un anno e 3 mesi per Alberto Genovese, l'ex imprenditore, già condannato definitivamente a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze. E' la pena inflitta oggi, in continuazione con la precedente, dal gup di Milano Chiara Valori, al termine del secondo processo in abbreviato per ulteriori episodi di abusi sessuali nei confronti di altre 2 giovani che avrebbe reso incoscienti con un mix di droghe. Per gli episodi nei confronti di una di queste ragazze è stato assolto. Genovese risponde anche di intralcio alla giustizia e detenzione di materiale pedopornografico.

Si chiude così, in modo inaspettato per Genovese - tant'è che in aula ha pianto - l'ennesimo processo per l'ex creatore di start up digitali che sta scontando la pena definitiva in carcere dopo che, lo scorso ottobre, il Tribunale di Sorveglianza ha respinto un'istanza di affidamento terapeutico.

E' stato ritenuto responsabile, oltre che per la tentata violenza, di intralcio alla giustizia - avrebbe offerto denaro alla 18enne per ritrattare le accuse dopo la denuncia che, poi, nel novembre 2020, portò al suo arresto - e di detenzione di materiale pedopornografico, imputazione che riguarda una cartella chiamata "La Bibbia 3.0" nella quale la Polizia postale trovò immagini di minori.

Assieme Genovese sono stati condannati anche la sua ex fidanzata, Sarah Borruso, ritenuta complice solo nell'episodio di tentata violenza sessuale, e Daniele Leali il suo ex amico e dj dei festini di 'Terrazza Sentimento'.

Quest'ultimo, è accusato pure lui di intralcio alla giustizia, e in più di cessione di cocaina: le pene inflitte sono state rispettivamente un anno alla prima (con possibilità di una pena sostitutiva) e 5 anni al secondo.

I pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini titolari delle indagini condotte dalla Squadra Mobile, anche con il coordinamento dell'aggiunto Letizia Mannella, avevano chiesto per Genovese 3 anni e 4 mesi e 20 giorni (pena che teneva conto anche dei risarcimenti alle vittime), per l'allora sua compagna 3 anni e per Leali 5 anni di carcere.

Il gup, a differenza dei pubblici ministeri, non ha ritenuto quindi l'ex imprenditore responsabile in concorso con Borruso di più episodi di violenza sessuale che sarebbero avvenuti tra il marzo 2019 e l' ottobre 2020 nei confronti di una modella 22enne che lo aveva denunciato. Nei confronti della ragazza sono stati trasmessi gli atti in Procura per il reato di calunnia in seguito all'assoluzione "perché il fatto non sussiste"

Le motivazioni della sentenza saranno depositate in 90 giorni.

"E' una persona diversa, che sta compiendo un percorso molto molto approfondito - ha commentato il difensore Salvatore Scuto - e che ormai ha lasciato dietro di sé quel brutto momento che ha attraversato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA