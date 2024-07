Un rogo è scoppiato in una palazzina di due piani di Cesano Maderno, in Brianza. Due le vittime: una donna di 82 anni e il figlio di 52, entrambi morti poche ore dopo in ospedale. L'uomo era rientrato in casa per salvare la madre ammalata. È stato rianimato dai soccorritori sul posto e poi trasportato all'ospedale di Desio (Monza). E' morto al pronto soccorso.



