Cadavere di donna in canale, autopsia 'è morta per annegamento'

E' morta per annegamento. Questo l'esito dell'autopsia sul corpo di Erica Boldi, la una ragazza mantovana di 26 anni, il cui cadavere è stato ripescato l'altro ieri nel canale Tartaro, a Vigasio (Verona). Ci vorranno invece alcuni giorni per sapere i risultati delle analisi tossicologiche. Secondo quanto si è appreso, non sarebbero state riscontrate ferite o segni di violenza fisica. L'ultima immagine della giovane è quella di una telecamera poco dopo le 2 a Villafranca (Verona). Sul caso comunque c'è un fascicolo aperto della Procura scaligera per omicidio. Le indagini dei Carabinieri sembrano sempre più avvalorare una morte accidentale.



