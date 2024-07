Atalanta: Okoli ai saluti, 'un grandissimo club'

"Un lungo viaggio iniziato nel 2015: una scelta, un progetto, un percorso, uno stile di vita, una mentalità unica, una città; ma soprattutto un grandissimo club che mi ha cresciuto e insegnato tanto in questi anni fino ad arrivare all'esordio in serie A e la riconquista dell' Europa". Così Caleb Okoli, difensore classe 2001 ceduto ufficialmente dall'Atalanta al Leicester, sul proprio profilo Instagram in un post con cui ha voluto congedarsi dall'ambiente nerazzurro, abbracciato fin da quattordicenne allorché arrivò nel settore giovanile proveniente da quello del Vicenza.

"Siamo arrivati ai saluti e voglio ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di tutto ciò dal primo al ultimo.

Siete stati fondamentali. Bergamo sarà sempre un po' casa per me e auguro il meglio a tutti i Bergamaschi e all'Atalanta. Ciao Bergamo! Caleb Okoli", conclude il messaggio.



