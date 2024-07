Assessore, lavoriamo per far giocare l'Alcione presto a Milano

Si lavora per far arrivare presto a giocare a Milano l'Alcione, la terza squadra della città neopromossa in serie C che, in assenza di alternative, dovrebbe andare a giocare a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza.

Dopo che il presidente del team Giulio Gallazzi ha parlato della necessità di costruire un altro stadio, l'assessora allo Sport Martina Riva ha assicurato l'impegno di Palazzo Marino. Una delle opzioni, ha spiegato all'ANSA, è quella di adeguare il centro sportivo Carraro nel quartiere periferico di Gratosoglio.

"Alcione per Milano è un'eccellenza - ha detto -, è una società dalla forte volontà di investire le stesse energie nello sport di vertice e nello sport di base; la curva di Alcione sono bambini e famiglie. Siamo al lavoro per far giocare Alcione a Milano in tempi brevi".

"Il mio sogno è che Alcione, lavorando gomito a gomito con il Comune di Milano, dia vita ad un 'Alcionello', cioè presenti un 'PPP' sul Centro Sportivo Carraro per partecipare a una gara per realizzare un impianto adeguato ad ospitare la Lega Pro e che conservi gli spazi già oggi dedicati ad atletica, basket, pallavolo e tennis" ha aggiunto l'assessora.

"Al Carraro - ha osservato Riva - può nascere un importante vivaio: Alcione potrebbe fare tanto per Gratosoglio e il Gratosoglio potrebbe fare tanto per il calcio. È un matrimonio che s'ha da fare. Il Carraro è già oggi un luogo fondamentale per tanti giovani del quartiere, ma possiamo fare ancora meglio.

Proprio per questo, oggi pomeriggio abbiamo incontrato la società per aggiornarci sul progetto e abbiamo avuto conferma dell'obiettivo comune".

Infine, per quanto riguarda l'Arena e la possibilità di giocare lì, "questa amministrazione ha fatto ogni sforzo per portarci tutto lo sport di vertice possibile, senza spostare lo sport di base: da ultimo, ci abbiamo fatto giocare l'Inter Femminile. Ma, a seguito di approfondimenti con gli organi competenti - ha concluso Riva - dobbiamo prendere atto del fatto che non ci siano le condizioni di far giocare la serie C in modo stabile all'Arena per ragioni di ordine pubblico, tutela del parco e conservazione del bene storico, tutti obiettivi primari per i milanesi".



