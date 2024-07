'Abusi denunciati troppo tardi', Omar Confalonieri prosciolto

L'ex agente immobiliare Omar Confalonieri, già condannato in secondo grado a 4 anni e 4 mesi per aver drogato una coppia e violentato la donna, è stato prosciolto in appello nel processo per altri cinque casi di presunte violenze sessuali. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale d'appello del Tribunale di Milano, emettendo una sentenza di non doversi procedere "perché l'azione penale non doveva essere iniziata" per via della tardività delle querele. Lo stesso è stato stabilito anche nei confronti della moglie di Confalonieri, accusata in concorso di due delle violenze ipotizzate.

Per questo secondo filone di indagini, in primo grado Confalonieri era stato condannato a 6 anni di reclusione dal gup Massimo Baraldo, che gli aveva riconosciuto la responsabilità di soli due casi tra i cinque che gli venivano contestati.

Per due episodi era stato assolto per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, mentre per un terzo era caduta l'aggravante - in quanto non era chiaro se la presunta vittima fosse stata resa incosciente - e, in assenza di querela, non si era potuto procedere. Alla moglie, ritenuta complice di una delle violenze, era stata invece inflitta una pena di 4 anni e 5 mesi senza il riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto, durante l'interrogatorio, non aveva ammesso.

Il collegio presieduto dal giudice Flores Giulia Maria Tanga ha in parte accolto la richiesta della Procura generale, che aveva evidenziato la tardività delle querele, chiedendo però che venisse applicata una pena in continuazione con il primo processo.

"Oggi è crollato il castello di sabbia", ha detto l'avvocato Emilio Trivoli, che difende l'ex agente immobiliare con il collega Luca Ricci, dopo la lettura della sentenza di proscioglimento. "Siamo soddisfatti, perché abbiamo sempre pensato che questo processo non si dovesse celebrare".

Le cinque presunte violenze sessuali aggravate, che sarebbero avvenute alcuni anni prima con lo stesso schema, cioè tramite la somministrazione di tranquillanti alle presunte vittime, erano emerse in seguito alle indagini avviate nel 2021 per capire se, oltre alla coppia drogata e oggetto di violenza, vi fossero ulteriori vittime. Alcune donne infatti si erano già rivolte spontaneamente ai carabinieri subito dopo la notizia dell'arresto dell'ex agente immobiliare nel novembre di quell'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA