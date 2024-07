Scala: il sovrintendente Ortombina per la prima volta in teatro

Fortunato Ortombina ha fatto oggi il suo debutto ufficiale da sovrintendente designato della Scala. E' infatti andato in teatro per la prima volta da quando la sua nomina è diventata ufficiale.

Ad accogliere Ortombina, ora guida della Fenice di Venezia,.

è stato l'attuale sovrintendente scaligero Dominique Meyer che ha anche organizzato per lui un pranzo con il comitato direttivo. Ortombina, che alla Scala è stato coordinatore artistico dal 2003 al 2007, ha così visto il suo nuovo ufficio (che prima fu della storica direttrice generale Maria Di Freda) e incontrato dal vivo i dirigenti con cui finora aveva solo parlato al telefono.

Ortombina diventerà sovrintendente alla scadenza del contratto di Meyer, quindi con ogni probabilità il prossimo febbraio. Al manager francese era stata infatti offerta una proroga fino ad agosto che lui aveva detto di avere accettato, ma pare invece che questa ipotesi stia tramontando. D'altronde a Meyer sono arrivate diverse offerte e lui stesso aveva spiegato che non intende mettersi a riposo.



