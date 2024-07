'Schiarita' per il concerto dei Queens of Stone Age a Milano

Si rianimano le speranze di poter assistere al concerto dei Queens of the Stone Age, in programma questa sera a Milano. Ieri la cancellazione per "motivi di salute" della seconda data italiana della rock band capitanata da Joshua Homme, all'Ama Festival di Romano D'Ezzelino, in provincia di Vicenza, aveva fatto tremare anche le migliaia di fan che attendono i 'Qotsa' agli I-Days Coca Coca a Milano.

L'organizzazione del festival, dopo che ieri sul suo canale Instagram aveva promesso di tenere "prontamente aggiornati" i fan sulla conferma dell'evento, ha da poco pubblicato sul social il programma della giornata. E alle 21:30 è previsto che la sulfurea band di Palm Desert salga sul palco dopo le esibizioni di Kemana, The Vaccines e Royal Blood.

Più di un sospiro di sollievo per i rocker in arrivo agli I-Days, molti dei quali provenienti da fuori Milano, che nelle scorse ore avevano scaricato sui social la loro frustrazione per il fatto di dover partire senza sapere se il loro viaggio sarebbe stato a vuoto.



