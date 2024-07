Regione Lombardia apre il Belvedere e lancia i suoi podcast

Regione Lombardia approda su Spotify con un nuovo canale dedicato ai podcast. Il primo appuntamento di cinque puntate è intitolato 'Regione Lombardia: palazzi, spiazzi e ospiti volanti' e accenderà i riflettori proprio su Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli.

Tra gli ospiti della prima serie, che potrà essere seguita anche sul sito della Regione, Davide Rampello, professore universitario, direttore artistico e curatore di eventi culturali.

"Un ulteriore strumento di comunicazione digitale ideale per creare un'esperienza immersiva e raggiungere il pubblico dei millennials e della generazione z" spiegano dalla direzione Comunicazione della presidenza della Regione.

Domani, intanto, ricorda la Regione in una nota, il Belvedere 'Silvio Berlusconi' al 39esimo piano di Palazzo Lombardia sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18 come avviene tutte le prime domeniche del mese. Per accedere serve prenotare sul sito internet della Regione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA