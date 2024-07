Continuano ricerche operaio caduto nell'Adda il 28 giugno

I vigili del fuoco, in accordo con le autorità competenti, abbasseranno ulteriormente il lvello delle acque del fiume Adda per proseguire nelle ricerche di Claudio Tigni, operaio 58enne che era precipitato nel fiume il 28 giugno scorso mentre lavorava su un canale scolmatore della A4, a Vaprio d'Adda nel Milanese.

Già nei giorni scorsi il livello delle acque era stato abbassato ma le ricerche dell'uomo non avevano avuto esito, nonostante fossero stati usati anche dei droni.



