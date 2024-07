Una via lombarda per l'AI, dalla Regione pronti 100 milioni

Una via lombarda per l'intelligenza artificiale: con gli stati generali di oggi a Palazzo Lombardia è entrata nel vivo l'iniziativa avviata da Regione Lombardia per fare del territorio e del suo ecosistema di ricerca e innovazione un punto di riferimento nazionale ed europeo nello sviluppo e nell'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale.

L'obiettivo è quello di creare le condizioni per cogliere appieno le opportunità di crescita con la Lombardia che mette sul piatto un primo stanziamento da 100 milioni di euro.

All'evento, oltre al governatore Attilio Fontana e all'assessore all'Innovazione Alessandro Fermi, hanno partecipato, tra gli altri, anche il vicepresidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera, il presidente del Centro nazionale per la Mobilità sostenibile Ferruccio Resta, il direttore generale della Fondazione Telethon Francesca Pasinelli e il presidente della Fondazione Human Technopole Gianmario Verona.

"L'intelligenza artificiale - ha detto il presidente Fontana - è una delle realtà in cui crediamo molto. Non dimentichiamo che il nostro Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile è 'data driven': ciò significa che tutta la nostra attività è basata sui dati che, dunque, diventano ancora più importanti per disegnare gli scenari futuri".

"La Lombardia - ha aggiunto Tronchetti Provera - è avanti. È avanti come volontà di cavalcare le tecnologie per rendere sempre più competitivo il settore industriale e in generale tutta la Regione".

Fermi, infine, ha spiegato come sia già pronta una manifestazione di interesse che riguarda le Università e i Centri di ricerca, già approvata in Giunta. Poi c'è 'Collabora e Innova', misura che cuba circa 100 milioni con la speranza che una parte venga utilizzata per diffondere in maniera consapevole l'intelligenza artificiale.

"E poi - ha concluso l'assessore - ci saranno altre misure strettamente legate all'AI, per circa 80 milioni di euro divisi in due finestre".



