Scontro frontale tra auto a Guspini, vittima turista milanese

Ci sarebbe il mancato rispetto di una precedenza dietro l'incidente stradale avvenuto questa mattina all'incrocio tra la statale 126 e la provinciale 64 a Guspini, nel sud Sardegna, in cui ha perso la vita Regina Furlani, di 73 anni, residente a Corbetta, in provincia di Milano.

Ferito gravemente il marito 80enne, originario di Lunamatrona (sud Sardegna), e un amico che si trovava con loro in auto di 81 anni. I due uomini sono stati ricoverati in codice rosso al all'ospedale Brotzu di Cagliari. Meno gravi le condizioni del 57enne che era alla guida della Jeep coinvolta nell'incidente.

Lo scontro tra la Yaris con i tre turisti a bordo e il fuoristrada è avvenuto all'altezza dell'incrocio in località Sa Zeppara. Nell'impatto la donna sarebbe morta sul colpo. Sul poso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Villacidro, le ambulanze del 118 con l'Elisoccorso e i vigili del fuoco. Al lavoro anche il personale dell'Anas: la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico all'altezza del chilometro 102.



