Sala, sulla sicurezza aiuterebbero telecamere in tempo reale

Sull'uso della tecnologia per monitorare la sicurezza in città "si fanno passi avanti ma non abbastanza e ne ho parlato anche con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Perché nella realtà italiana anche a Milano ci sono le telecamere ma che decifrano quello che è stato". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala intervento all'evento promosso dal quotidiano Il Foglio dedicato alle Smart City. "Non esistono in Italia esempi virtuosi di un controllo in tempo reale di ciò che sta succedendo in città, un esempio classico é quello di Tel Aviv dove in tempo reale le telecamere segnalano quanto accade e si riesce ad essere più precisi sugli interventi - ha detto -. Ci vuole una montagna di soldi per fare questo perché si tratta di sistemi costosi". "Credo che dal lato sicurezza possa essere questa la via, noi comunque stiamo assumendo agenti della polizia locale in più - ha concluso -. Abbiamo lanciato dei bandi per altri operatori ma le telecamere aiuterebbero molto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA