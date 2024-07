Sala, su erba alta in città a fine stagione tireremo le somme

A Milano ci sono polemiche, politiche e da parte dei cittadini, per la decisione del Comune di lasciare l'erba alta e quindi ridurre gli sfalci in alcune aree verdi. La Lega ha chiesto che il Comune istituisca un fondo per risarcire i padroni di cani che hanno subito danni a causa dei forasacchi.

"Abbiamo fatto una scelta, io credo che per quest'anno vada confermata, che si debba andare avanti così - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'evento del Foglio dedicato alle Smart City -. Quello che posso dire è che a fine stagione tireremo un po' le somme".

"Se la cosa non ha funzionato, ma lo vedremo sulle analisi tecniche, non sulla base di lamentele - ha concluso -, possiamo anche tornare indietro, ma per quest'anno andiamo avanti così".





