Il sold out dei Simple Minds apre il Mantova Summer Festival

E' iniziato ieri sera con il sold out dei Simple Minds il Mantova Summer Festival, l'appuntamento estivo con la grande musica e gli spettacoli dal vivo, organizzato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova e il contributo di Regione Lombardia.

Tra Piazza Sordello e l'Esedra di Palazzo Te, largo alla musica di qualità fino a settembre. Il 7 luglio è in programma l'unica data in Italia dei Greta Van Fleet, la band hard-rock americana capitanata da Joshua Kiszka e vincitrice di un Grammy, mentre l'11 è di scena Mahmood, e il 12 ad illuminare il palco ci penserà Diana Krall, con i brani dell'ultimo album "This Dream of You". Il 13 luglio Piazza Sordello vedrà il ritorno dei Massive Attack di Robert "3D" Del Naja e Grant "Daddy G" Marshall, gli inventori del Trip Hop.

Dopo una breve pausa il festival riprenderà da fine agosto spostandosi all'Esedra di Palazzo Te, dove si esibiranno Panariello e Masini, i CCCP, Roberto Vecchioni, Loredana Berté, Antonello Venditti. Il 5 settembre, a chiudere la rassegna, Patti Smith, protagonista di un concerto che prende il nome di Picasso and the Sea. L'evento si terrà nel giorno di inaugurazione della mostra Picasso. Poesia e Salvezza, curata da Annie Cohen-Solal e prodotta da Fondazione Palazzo Te con la collaborazione del Musée national Picasso-Paris e della famiglia dell'artista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA