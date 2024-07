Calcutta Relax Tour Estivo sold out anche Milano

Cuori a mille per il Relax Tour Estivo di Calcutta, che dopo i sold out di Bari, Roma, Lucca, Villafranca di Verona, Cosenza e Palermo, annuncia il tutto esaurito anche per la data di Milano Summer Festival, a conferma del grande calore con cui il pubblico ha accolto il suo ritorno sul palco. Dopo il successo del tour europeo da poco conclusosi, che ha registrato il sold out al Razzmatazz di Barcellona e all'Olympia di Parigi, Calcutta torna in Italia con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma, Lucca Summer Festival e Milano Summer Festival. Il cantautore originario di Latina, noto per la sua voce unica e le sue canzoni così cariche di emozioni, porterà in giro per il paese i brani del suo ultimo disco, "Relax", oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera. "Relax", uscito il 20 ottobre 2023, si è preso la prima posizione in classifica e secondo i dati della FIMI è stato il disco più venduto in Italia nella settimana d'uscita. Si è piazzato inoltre in quinta posizione della Top Albums Debuts Global di Spotify. I biglietti per il Relax Tour Estivo 2024 sono in vendita su www.calcuttarelax.it, www.dnaconcerti.com e www.livenation.it.

Dopo un silenzio discografico durato cinque anni e anticipato dalle prime date del tour, "Relax" esce il 20 ottobre 2023, ed è accolto con immenso calore ed entusiasmo dai tantissimi fan affezionati che attendevano da tempo un suo ritorno sulle scene.

Il resto delle date.

L'apertura del festival di collisioni venerdì 5 luglio in piazza Medford ad Alba è affidataal re dell'indie italiana per la sua unica data estiva in Piemonte e Liguria.

Domenica 7 luglio a Ferrara - al Ferrara Summer Festival.

Giovedì 11 luglio a Lucca - (SOLD OUT) Sabato 13 luglio a Villafranca di Verona al Castello Scaligero (SOLD OUT) Mercoledì 17 luglio a Milano - al Milano Summer Festival-Ippodromo Snai-San Siro (SOLD OUT) Sabato 20 luglio ad Alghero all'Anfiteatro Ivan Graziani.

Martedì 23 luglio a Cosenza - Alla Rendano Arena (SOLD OUT) Giovedì 25 luglio a Palermo - alle 21.00 ai Cantieri Culturali alla Zisa (SOLD OUT).

Domenica 28 luglio a Capaccio Paestum (SA) - Al Planet Arena Templi di Paestum.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA