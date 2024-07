A Prometeon Tyre Group nuovo integrativo, premio 2.500 euro

Prometeon Tyre Group, azienda che opera negli pneumatici per i settori industrial, agro e Otr, ha inaugurato il nuovo quartier generale a Milano ed ha siglato con con le organizzazioni sindacali il nuovo accordo integrativo 2024-2027.

Con il nuovo integrativo, nel rispetto delle 40 ore settimanali e 8 giornaliere stabilite dal contratto, verrà meno l'obbligo di timbratura sia in ingresso sia in uscita, al fine di garantire una reale flessibilità del rapporto di lavoro.

Previsto un premio di risultato pari a 2.500 euro su base variabile, legato al raggiungimento di alcuni indicatori aziendali, oltre ad una ulteriore quota fissa di 450 euro spendibile sulla piattaforma di welfare. Per migliorare anche gli aspetti relativi alla genitorialità, al padre lavoratore viene riconosciuto un congedo che prevede il doppio delle giornate stabilite dalla legge, che passano da 10 a 20 giorni.

In riferimento al congedo facoltativo di maternità, viene riconosciuta l'integrazione salariale del trattamento economico fino al 100% della retribuzione spettante e per tutta la durata del congedo facoltativo stesso (6 mesi).

Gli spazi della nuova sede si collocano presso il SuperLab, un edificio particolarmente innovativo, inclusivo e sostenibile situato nel quartiere di Bicocca, nato da un significativo progetto di recupero degli ex uffici della Breda.

"Abbiamo inoltre introdotto nuove, significative misure di flessibilità lavorativa con cui si concretizza un modello di lavoro che mette al centro le nostre persone e promuove l'inclusività", afferma Roberto Righi, ceo di Prometeon Tyre Group.



