Van De Sfroos 'alla scoperta di un uomo chiamato Bob Dylan'

Nell'inedito, triplo ruolo di musicista, attore e pittore, il cantautore Davide Van De Sfroos va "alla scoperta di un uomo chiamato Bob Dylan" calandosi nei panni di Bob Neuwirth, cantautore amico di Dylan, nella piece 'Un uomo chiamato Bob Dylan' che va in scena il 7 luglio All'Arena del Teatro Sociale di Como per il Festival Como Città della Musica.

Scritto e interpretato dal giornalista, scrittore e musicista Ezio Guaitamacchi, lo spettacolo vede protagonista anche Andrea Mirò (direttore musicale dello show) nei panni di Joan Baez.

"Ezio ha deciso di ripartire per uno dei suoi viaggi narrativi e sonori e noi siamo stati invitati a fare parte di questo splendido gioco, alla scoperta di un uomo chiamato Bob Dylan" racconta Davide Van De Sfroos. In scena storie e aneddoti si alterneranno a brani epocali in chiave acustica come Blowin' In The Wind, Just Like A Woman, My Back Pages, All Along The Watchtower, Like A Rolling Stone.



