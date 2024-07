Crolla la balaustra di un balcone, due feriti in Brianza

Due uomini sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da alcuni calcinacci del parapetto di un balcone di una villa a Cavenago Brianza (Monza), intorno alle 12 di oggi. A quanto emerso si tratta del proprietario dell'abitazione e di un amico che lo stava aiutando a traslocare.

Proprio mentre i due erano intenti a spostare alcuni oggetti in cortile, la balaustra del balcone è crollata e alcuni frammenti gli sono piombati addosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, con l'elisoccorso. Tutti e due i feriti sono stati trasportati in ospedale con sospetti traumi ma non sono in gravi condizioni.



