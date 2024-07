Premio Cairo 2024, selezionati 20 giovani artisti in concorso

Torna l'appuntamento con l'arte contemporanea del Premio Cairo, un'opportunità per i giovani artisti in Italia organizzata dal mensile Arte di Cairo Editore. Per le 23/a edizione sono stati nominati i componenti della giuria che decreterà il vincitore.

Si tratta di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (presidente), Luca Massimo Barbero, Mariolina Bassetti, Ilaria Bonacossa, Bruno Corà, Lorenzo Giusti, Renata Cristina Mazzantini, Gianfranco Maraniello e Emilio Isgrò.

Selezionati inoltre 20 giovani talenti in concorso: per l'opera vincitrice è previsto un premio di 25mila euro. La premiazione avverrà il 14 ottobre al museo della Permanente a Milano e in streaming su Corriere.it Dal giorno successivo e fino al 20 ottobre si terrà la mostra d'arte contemporanea con l'esposizione delle 20 opere, insieme all'intera Collezione Premio Cairo di tutti i lavori premiati nelle precedenti edizioni.



