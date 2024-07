Dalla Melevisione alle nozze, si è sposato Tonio Cartonio

"In alto i nostri calici di Blumele, Scivolizia e Pioggialatte, Tanti tanti auguri da tutte e tutti noi, bambine e bambini un po' cresciutelli di Città Laggiù": sono alcuni dei messaggi di felicitazione social per le nozze di Danilo Bertazzi, conosciuto come il Tonio Cartonio della Melevisione.

Il 64enne attore si è sposato a Besana Brianza, in provincia di Monza, con il compagno Roberto Nozza, con cui sta da 12 anni, e ha postato su Instagram alcune immagini. Bertazzi è stato la colonna del programma per ragazzi Rai La Melevisione dalla prima puntata del 1999 al 2004. "L'amore è amore": ha scritto Bertazzi sui social, annunciando il lieto evento.



