Cade nel Naviglio, la salva un poliziotto fuori servizio

Una ragazza di 18 anni di Monza è caduta nel Naviglio della Martesana, ieri sera a Bellinzago Lombardo (Milano), rischiando di affogare. A salvarla è stato un agente della Polizia di Stato di 34 anni, appena smontato dal turno di lavoro all'ufficio immigrazione.

Il poliziotto, mentre tornava a casa in auto con la fidanzata lungo la strada padana superiore, ha notato una lunga fila di persone che guardavano verso il Naviglio e poco dopo una giovane in evidente difficoltà nell'acqua, e ha deciso di buttarsi. La 18enne è stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti.

Non è chiaro se il gesto sia stato o meno volontario, a quanto emerso la giovane aveva assunto hashish e potrebbe essere caduta accidentalmente.



