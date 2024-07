Spacciava nei giardinetti dei bambini, arrestato di nuovo

È stato riarrestato lo spacciatore di cocaina ed eroina bloccato dalla polizia il 27 giugno scorso in via Candia a Milano (poi rimesso a piede libero dal Tribunale perché incensurato), che nelle scorse settimane aveva innescato la polemica di decine genitori, stanchi della presenza di tossicodipendenti e siringhe vicino a un asilo e nei pressi di un parchetto in via Colletta, nella zona di corso Lodi. L'uomo, marocchino di 31 anni, è stato bloccato dagli agenti ieri pomeriggio, con addosso circa 20 grammi di eroina.

L'arresto è stato convalidato e il giudice del Tribunale di Milano, che ha disposto per lui il divieto di dimora. Per il pusher è stato anche disposto l'avvio per le pratiche di espulsione, perché irregolare in Italia.



