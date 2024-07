In Lombardia un piano di sostegno per le scuole di musica

Un censimento delle scuole di musica in Lombardia con l'obiettivo di attuare un piano per sostenere il settore. Nella Regione, spiega l'assessore alla Cultura Francesca Caruso, "esistono molte realtà pubbliche e private che operano nel campo dell'educazione musicale. Si tratta di soggetti non riconducibili al sistema di istruzione né all'alta formazione artistica e musicale", ma che lavorano "con dedizione e passione per promuovere, in modo capillare, la cultura della musica sul territorio".

Per questo effettuare una ricognizione "aggiornata e precisa" è il presupposto "fondamentale per poter strutturare un programma di sostegno alle scuole di musica. Regione Lombardia vuole incidere positivamente anche in questo ambito, aiutando i tanti operatori e maestri che organizzano corsi di musica con continuità didattica e in rapporto costante con gli allievi".

Sono interessate dal censimento le seguenti scuole civiche comunali anche tra loro associate; scuole private; enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro.

"Le Scuole di Musica - sottolinea Caruso - svolgono un ruolo di grande rilievo, per esempio, nel processo di crescita e formazione dei bambini e dei ragazzi, che attraverso lo studio di uno strumento musicale o lezioni di canto trovano una strada per esprimere la loro creatività, socializzare e sviluppare fiducia in se stessi. La musica è sinonimo di educazione culturale e favorisce aggregazione e inclusione".



